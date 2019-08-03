شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تحدد الإنتساب إليها لطلبة العلمي والأدبي وبمعدل 80%

نقابة المحامين تحدد الإنتساب إليها لطلبة العلمي والأدبي وبمعدل 80%
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت نقابة المحاميين الفلسطينيين، إن مجلس النقابة قرر أن لا يقل معدل قبول المحاميين بالثانوية العامة عن 80%، مشيرةً إلى أنه تقرر اقتصار الانتساب لفرعي العلمي والأدبي فقط.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أنه لاحقاً للإعلان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٩ بخصوص دعوة خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل، وعلى ضوء الاعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية بخصوص معدلات وفروع القبول لكليات الحقوق، فقد تداعى مجلس نقابة المحامين للبحث في هذا الأمر ومراعاة منه لواقع مهنة المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل وتجاوز القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل المتدربين.

وأشار البيان، غلى أن المجلس اتخذ مجلس النقابة هذه القرارات وفقا لصلاحياته لضبط مسألة تدفق خريجي كليات الحقوق ومراعاة لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية حتى لا تكون مسألة التدريب عقبة أمامهم بعد التخرج.

وتابع: "نتوجه للطلاب باختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته".

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