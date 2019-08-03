شؤون فلسطينية

المطران حنا: منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" لا تمت للقيم المسيحية

رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يسمى "منظمة مسيحيون متحدون من أجل اسرائيل" في أمريكا إنما تقوم بدور سياسي مشبوه معاد لقضايا العدالة وداعم للاحتلال وسياساته وممارساته بحق شعبنا الفلسطيني.

وأوضح المطران حنا، أن المنظمة تحظى بدعم من الإدارة الأمريكية وبعض المجموعات التي تدعي الانتماء للمسيحية والمسيحية منهم براء.

وأضاف المطران حنا: "المنظمة التي تدعي الانتماء للمسيحية انما ادبياتها لا علاقة لها بالقيم المسيحية لا من قريب ولا من بعيد فهؤلاء هم متصهينون يفسرون الكتاب المقدس كما يحلو لهم ويحللون ما حرمه الله وانحيازهم للظالمين إنما يجردهم من صفتهم المسيحية التي يدعون الانتماء إليها".

وأكمل: "المسيحية الحقة تدعونا للانحياز إلى جانب المظلومين والمعذبين ومنكسري القلوب في هذا العالم، فالتضامن مع المظلومين ايا كان دينهم وايا كان انتمائهم العرقي هو واجب مسيحي بالدرجة الاولى كما ان المسيحية ترفض المظاهر العنصرية بكافة اشكالها والوانها وهؤلاء انما يؤيدون نظام الفصل العنصري والظلم والاستبداد الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني".

وتابع: "لقد كتب الكثير عن هذه المنظمة في وسائلنا الاعلامية المحلية ولذلك وجب علينا ككنيسة عريقة في هذه الأرض المقدسة أن نوضح بأن هؤلاء لا علاقة لهم بالقيم المسيحية وعندما يأتون الى ارضنا المقدسة لا يزورون كنيسة القيامة أو كنيسة المهد بل يذهبون الى المستعمرات والمستوطنات لكي يتضامنوا مع هؤلاء الذين يسرقون اراضينا ويستهدفون حرية شعبنا".

واستطرد: "أتمنى من المثقفين والمفكرين العرب عندما يتحدثون عن هذه المنظمة المشبوهة بألا يتناسوا موقف الكنائس المشرقية المناصر لقضايا العدالة والا يتناسوا موقف الكنائس في عالمنا والتي تقف دوما في الصفوف الامامية في مناهضة التمييز العنصري والظلم والقمع والاستبداد ومظاهر العنصرية بكافة أشكالها وألوانها".

وتابع: "هذه المنظمة ليست مسيحية وان ادعت الانتماء للمسيحية زورا وبهتانا وهذه المنظمة تطلق على نفسها اسم "مسيحيون متحدون من اجل اسرائيل في امريكا" ونحن بدورنا نرد عليهم قائلين بأن المسيحيين متحدين في دفاعهم عن فلسطين والقدس وفي دفاعهم عن قضايا العدالة ونصرة المظلومين ورفض كافة مظاهر العنصرية بكافة اشكالها والوانها".

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