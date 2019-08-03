أسامة حمدان: علاقات حماس بايران أخذت منحاً جديداً

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رام الله - دنيا الوطن

اكد أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن العلاقات بين حركته والجمهورية الاسلامية الإيرانية، جيدة جدا، قائلا: "إن هذه العلاقات اخذت منحا جديدا".



وصرح حمدان خلال لقائه مستشار وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الاسلام: "إن جميع الجهود المبذولة لانجاح صفقة القرن مصيرها الفشل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة الانباء الإيرانية (إرنا).



واضاف: "إن جميع التهديدات ضد قوات المقاومة لن تثمر، وإن مصيرها الهزيمة وان تجاربنا بعتبارنا محورا للمقاومة خلال العقود الثلاثة الماضية اثبتت ان النصر هو للمقاومة"، معتبرا زيارة وفد حماس للجمهورية الاسلامية بأنه تحولا جوهريا في العلاقات الثنائية.



وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أكد أن الزيارة التي أجراها وفد الحركة مؤخرًا إلى طهران، استراتيجية وتاريخية، مشددًا على أن الإيرانيين لم يطلبوا من الحركة استعداء أحد من الدول سوى الكيان الصهيوني.



وشدد العاروري على أن "حماس بتصديها للكيان هي مدافعة عن كل الأمة بما فيها إيران والسعودية، وشعوب المنطقة وحكوماتها".



وأكد أن إيران أبدت الجاهزية العملية لتقديم كل أشكال الدعم –رغم حالة الحصار عليهم- وهم ليسوا خجلون لتقديم هذا الدعم أو محرجين، وقلما تجد من يتبنى هذا الأمر، وهم لم يطلبوا أن تكون علاقتهم موجهة ضد أحد (دولة عربية أو إسلامية) سوى الاحتلال الاسرائيلي.