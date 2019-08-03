أميركا تستثني تكنولوجيا الطيران من عقوبات روسيا الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكنولوجيا سلامة الطيران واستكشاف الفضاء من العقوبات الجديدة التي فرضتها على روسيا، فيما يتعلق بواقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا.



وقالت الخارجية الأميركية إن المنتجات المتعلقة بهذا القطاع لن تخضع تلقائيا لحظر التصدير الذي أعلنه الرئيس ترامب هذا الأسبوع، وفق ما نقلت (الأسوشيتد برس).



ويعد الحظر جزءا من حزمة عقوبات تم فرضها على روسيا بسبب عملية تسميم جرت في آذار/مارس عام 2018 لسيرغي سكريبال، ضابط المخابرات العسكرية الروسي السابق الذي تحول إلى عميل مزدوج لبريطانيا، وابنته يوليا.



وعثر على الاثنين فاقدي الوعي على مقعد في متنزه بمدينة سالزبوري البريطانية بعد تعرضهما لهجوم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك).