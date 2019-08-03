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أكثر من مليون ونصف حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج

أكثر من مليون ونصف حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الجمعة، مليون و516 ألف 101 حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجا، وعبر البحر (16.848) حاجا، وذلك بزيادة (123.369) حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9 في المئة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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