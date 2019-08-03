شؤون فلسطينية

خلل فني بالتجوال الدولي يُعيق التواصل مع الحجاج الفلسطينيين

خلل فني بالتجوال الدولي يُعيق التواصل مع الحجاج الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر محلية فلسطينية: إن شبكة الاتصالات السعودية (STC) تواجه منذ مساء الخميس خللاً في خدمات التجوال الدولي لجميع الحجاج المتجولين على الشبكة من كافة دول العالم.

وأوضحت، أنه جراء هذا الخلل تضرر أيضاً الحجاج الفلسطينين المشتركين لدى الشبكات الفلسطينية والمتجولين حاليا على شبكة STC  في السعودية.

وأضافت: "لقد تم التغلب على هذا الخلل الحاصل من خلال تمكين الحجاج المتجولين من استخدام شبكة زين في السعودية لاعادة التواصل مع اهاليهم ضمن خدمات التجوال المتاحة من الشبكات الفلسطينية المختلفة".

يذكر أن، عدداً من الحجاج الفلسطينييين وشركات الحج قد اشتكت من انقطاع خدمة الاتصال لفترة قبل إعادتها من طرف الشركات الفلسطينية وذلك من خلال تمكين خدمة التجوال الدولي على شبكة زين.

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