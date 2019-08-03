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20 قتيلاً في انفجار وقع بمطار الشعيرات بريف حمص بسوريا

20 قتيلاً في انفجار وقع بمطار الشعيرات بريف حمص بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن انفجاراً وقع في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي وسط البلاد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى.

وقالت الوكالة: "إن الانفجار، نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن تورد تفاصيل إضافية".

من جانبه، كشف مصدر عسكري فضل عن عدم الكشف عن اسم، أن الانفجار أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلاً بينهم ضباط، فيما لم يصدر عن الجيش السوري بيان رسمي بهذا الشأن.

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