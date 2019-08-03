الشرطة بغزة تُعلق على تواجد عناصر لها على حدود غزة

خاص دنيا الوطن

علق الناطق باسم الشرطة الفلسطينة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، على الصور المُتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتواجد أفراد من الشرطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وقال البطنيجي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الصور المُتداولة، قد تكون قديمة، خاصة وأن الشرطة لا تتواجد على الحدود مع الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن عمل الشرطة على شارع صلاح الدين.





وأوضح البطنيجي، أن الشرطة تتواجد بين المتظاهرين في حال وجود إشكالية أو شجار، كما أنها تعمل على تسهيل حركة السيارات على شارع صلاح الدين، ومرور المواطنين إلى الحدود.





وأضاف البطنيجي: "لا نقوم بإرجاع المواطنين، وليس لنا أي عمل على الحدود؛ لكي نتواجد هناك، وليس لنا أي دور بالقرب من السياج الفاصل".