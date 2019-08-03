حماس: نُحيي أهلنا بغزة للاستجابة لدعوتنا التبرع لأبناء شعبنا بمخيمات اللاجئين بلبنان





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: أن هذه الاستجابة تؤكد حالة الوحدة التي يتمسك بها شعبنا، برغم الشتات الذي يعيشه بفعل الاحتلال، وأن أهالي قطاع غزة، وبرغم الحصار الظالم الذي يعيشونه يقفون إلى جانب إخوانهم اللاجئين في لبنان، ومع كل أهلنا في الشتات.



وتابعت: "سيظل أبناء شعبنا في غزة والضفة والداخل المحتل والشتات، يشكلون وحدة واحدة؛ يجمعهم هدف تحرير أرضهم والعودة إليها".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها تحيي الاستجابة المقدرة لأهلنا في قطاع غزة، لدعوة الحركة لهم بالتبرع لأبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.