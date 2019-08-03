ليبرمان: لا أستبعد إمكانية الاتفاق حول التناوب على منصب رئيس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أقرّ وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، بأنه يطمح لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه يسعى لرؤية الصورة الكاملة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد إمكانية الاتفاق حول التناوب على منصب رئيس الوزراء مع نتنياهو.
أقرّ وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، بأنه يطمح لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه يسعى لرؤية الصورة الكاملة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد إمكانية الاتفاق حول التناوب على منصب رئيس الوزراء مع نتنياهو.
وتابع: "لكن أحاول أن أكون واقعياً، وأن أجلب مقاعد كافية لهذه الطموحات".
وتستعد الأحزاب في إسرائيل للانتخابات العام في (كنيست) والمقرر إجراؤها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
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