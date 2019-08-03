دولي

وزير الدفاع الأمريكي يُؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا

وزير الدفاع الأمريكي يُؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا
مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت: إنه يُؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى، يتم إطلاقها من البر في آسيا في وقت قريب نسبياً، وذلك بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية للحد من التسلح.

ورداً على سؤال عما إذا كان يفكر في نشر هذه الصواريخ في آسيا، قال إسبر "أجل، أرغب في ذلك"، مضيفاً: "أفضل أن يكون ذلك خلال أشهر... لكن هذه الأمور تستغرق على الأرجح وقتاً أطول مما تتوقع"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وانسحبت الولايات المتحدة يوم الجمعة، رسمياً من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة، وهو أمر ينفيه الكرملين.

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