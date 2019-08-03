على إثر مقتل مواطن.. تفاصيل العطوة العشائرية في بني نعيم شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنانتهت ظهر اليوم السبت، العطوة العشائرية في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل بين آل (الحميدات) "بني نعيم" وآل (العسود) "اذنا".جاء ذلك على إثر مقتل المواطن حمزة احميدات، والذي كان يعمل مسعفاً في الهلال الأحمر من قبل طبيب من بلدة إذنا غرب الخليل يدعى خليل العسود من سكان الأردن من أجل سرقة أموال كبيرة كان قد أخذها الحميدات لتسجيل أشخاص لموسم الحج.وجرت أحداث هذه الجريمة في الأردن بتاريخ 21 تموز/ يوليو 2019، وملخص صك العطوة، هو اعتبار جريمة القتل بـ "أربع" رايات، أي بمستوى أربع جرائم قتل مجتمعة وترتب على ذلك، دفع أربعة آلاف دينار أردني فراش عطوة، ودفع ١٠٠ ألف دينار أردني مصاريف جنازة، ودفع ٢٠٠ ألف دينار أردني مصاريف عطوة وتوابعها.كما تتكفل الجاهة ولباس الثوب بحل مشكلة أصحاب الجوازات الذين هضمت حقوقهم جراء الجريمة.وهذه العطوة مدتها عام واحد، وهي تشمل ال العسود في الضفتين، وعصا الحميدات حواشة، بمعنى أي أحد يثبت تورطه بالمشاركة في الجريمة له عطوة جديدة، يسري عليها ما سرى على آل "العسود".