شؤون فلسطينية

على إثر مقتل مواطن.. تفاصيل العطوة العشائرية في بني نعيم شرق الخليل

على إثر مقتل مواطن.. تفاصيل العطوة العشائرية في بني نعيم شرق الخليل
رام الله - دنيا الوطن
انتهت ظهر اليوم السبت، العطوة العشائرية في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل بين آل (الحميدات) "بني نعيم" وآل (العسود) "اذنا".

جاء ذلك على إثر مقتل المواطن حمزة احميدات، والذي كان يعمل مسعفاً في الهلال الأحمر من قبل طبيب من بلدة إذنا غرب الخليل يدعى خليل العسود من سكان الأردن من أجل سرقة أموال كبيرة كان قد أخذها الحميدات لتسجيل أشخاص لموسم الحج.

وجرت أحداث هذه الجريمة في الأردن بتاريخ 21  تموز/ يوليو 2019، وملخص صك العطوة، هو اعتبار جريمة القتل بـ "أربع" رايات، أي بمستوى أربع جرائم قتل مجتمعة وترتب على ذلك، دفع أربعة آلاف دينار أردني فراش عطوة، ودفع ١٠٠ ألف دينار أردني مصاريف جنازة، ودفع ٢٠٠ ألف دينار أردني مصاريف عطوة وتوابعها.

كما تتكفل الجاهة ولباس الثوب بحل مشكلة أصحاب الجوازات الذين هضمت حقوقهم جراء الجريمة.

وهذه العطوة مدتها عام واحد، وهي تشمل ال العسود في الضفتين، وعصا الحميدات حواشة، بمعنى أي أحد يثبت تورطه بالمشاركة في الجريمة له عطوة جديدة، يسري عليها ما سرى على آل "العسود".

 




أخبار ذات صلة

رابطة خريجي جامعة النجاح الوطنية تنظم حفل (النجاح تجمعنا 4)

رابطة خريجي جامعة النجاح الوطنية تنظم حفل (النجاح تجمعنا 4)

حنا: الفلسطينيون اوفياء لكافة الاقطار العربية التي استضافتهم اثر النكبة

حنا: الفلسطينيون اوفياء لكافة الاقطار العربية التي استضافتهم اثر النكبة

الشرطة بغزة تُعلق على تواجد عناصر لها على حدود غزة

الشرطة بغزة تُعلق على تواجد عناصر لها على حدود غزة

حماس: نُحيي أهلنا بغزة للاستجابة لدعوتنا التبرع لأبناء شعبنا بمخيمات اللاجئين بلبنان

حماس: نُحيي أهلنا بغزة للاستجابة لدعوتنا التبرع لأبناء شعبنا بمخيمات اللاجئين بلبنان

279 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 647 مطلوباً الشهر الماضي

279 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 647 مطلوباً الشهر الماضي

الرئيس يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

الرئيس يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة: الهجمة على وكالة الغوث ليست بريئة

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة: الهجمة على وكالة الغوث ليست بريئة

الاحتلال يُحذر عائلة الشهيد عبيد من إقامة مأدبة طعام عن روح ابنها

الاحتلال يُحذر عائلة الشهيد عبيد من إقامة مأدبة طعام عن روح ابنها

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

رابطة خريجي جامعة النجاح الوطنية تنظم حفل (النجاح تجمعنا 4)

رابطة خريجي جامعة النجاح الوطنية تنظم حفل (النجاح تجمعنا 4)

حنا: الفلسطينيون اوفياء لكافة الاقطار العربية التي استضافتهم اثر النكبة

حنا: الفلسطينيون اوفياء لكافة الاقطار العربية التي استضافتهم اثر النكبة

حماس: نُحيي أهلنا بغزة للاستجابة لدعوتنا التبرع لأبناء شعبنا بمخيمات اللاجئين بلبنان

حماس: نُحيي أهلنا بغزة للاستجابة لدعوتنا التبرع لأبناء شعبنا بمخيمات اللاجئين بلبنان

279 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 647 مطلوباً الشهر الماضي

279 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 647 مطلوباً الشهر الماضي

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة: الهجمة على وكالة الغوث ليست بريئة

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة: الهجمة على وكالة الغوث ليست بريئة

الاحتلال يُحذر عائلة الشهيد عبيد من إقامة مأدبة طعام عن روح ابنها

الاحتلال يُحذر عائلة الشهيد عبيد من إقامة مأدبة طعام عن روح ابنها

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

حنا: ظاهرة تسريب العقارات في مدينة القدس مستمرة ومتواصلة

حنا: ظاهرة تسريب العقارات في مدينة القدس مستمرة ومتواصلة

منوعات

رداً على نائب أردني.. ديانا كرزون عن فستانها: تأكدت من شفافيته تحت الشمس

رداً على نائب أردني.. ديانا كرزون عن فستانها: تأكدت من شفافيته تحت الشمس

جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم في البطن

جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم في البطن

نيكي ميناج تثير غضب السعوديين مجدداً بتغريدتها

نيكي ميناج تثير غضب السعوديين مجدداً بتغريدتها

هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية شهيرة

هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية شهيرة

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

راما شاهين &#34;فنانة وهمية&#34; خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

راما شاهين "فنانة وهمية" خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ&#34;الهوت شورت&#34;

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ"الهوت شورت"

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

عربي

رئيس وزراء خلال يومين.. أحد بنود اتفاق العسكري و&#34;قوى الحرية والتغيير&#34; بالسودان

رئيس وزراء خلال يومين.. أحد بنود اتفاق العسكري و"قوى الحرية والتغيير" بالسودان

الجيش والمعارضة بالسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية

الجيش والمعارضة بالسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية

شاهد: لأول مرة.. فارسات يُشاركن بعروض الفرسان بسوق كعاظ بالسعودية

شاهد: لأول مرة.. فارسات يُشاركن بعروض الفرسان بسوق كعاظ بالسعودية

وزيرة أردنية سابقة: شكاوى الإسرائيليين أخرجتني من الحكومة

وزيرة أردنية سابقة: شكاوى الإسرائيليين أخرجتني من الحكومة