الرئيس يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

لرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتمعت اللجنة التي شُكلت في اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للبدء بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها.



وستستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).