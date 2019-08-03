الاحتلال يُحذر عائلة الشهيد عبيد من إقامة مأدبة طعام عن روح ابنها

الشهيد محمد عبيد

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة الشهيد محمد سمير عبيد، من إقامة مأدبة طعام عن روح ابنها الشهيد في بلدة العيسوية شرق القدس.



وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية، محمد أبو الحمص في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عائلة الشهيد تفاجأت اليوم، باتصال من مخابرات الاحتلال بالعائلة، وتحذيرها من إقامة المأدبة عن روح الشهيد، أو إقامة أي شكل من أشكال الاحتجاج.



واستشهد الأسير المحرّر محمد عبيد (20 عاما)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مواجهات، اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، في بلدة العيسوية شمالي مدينة القدس.