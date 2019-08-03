دولي

دبلوماسي إسرائيلي: نبأ رفض الملك الأردني لقاء نتنياهو "عار عن الصحة"

دبلوماسي إسرائيلي: نبأ رفض الملك الأردني لقاء نتنياهو "عار عن الصحة"
الملك عبد الله الثاني بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
علّق مصدر دبلوماسي إسرائيلي على الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، حول رفض الملك الأردني، عبد الله الثاني عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، نفيه جملة وتفصيلاً ما ورد في صحيفة (القدس العربي) اليوم حول رفض أردني لعقد لقاء بين نتنياهو، والملك عبدالله الثاني، واصفاً هذا النبأ بأنه "عار عن الصحة".

وقالت صحيفة (القدس العربي): إن العاهل الأردني، رفض طلباً لنتنياهو، بإجراء لقاء خاص، مشيرةً إلى أن الملك عبد الله، يرفض أي اتصال بالوقت الراهن.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك أثار غضب نتنياهو، وذلك في ضوء الموقف العلني للعاهل الأردني برفع شعار "ليس أقل من دولة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".

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