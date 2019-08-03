بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد





وقالت الوزارة: إن السفر للمتبقين من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف (7/21)، والحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد المعلن أمس.





وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.





وطالبت الوزارة المواطنين المعنيين بالسفر، بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.