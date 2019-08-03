شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين بغزة يُوقف إجراءاته التصعيدية ضد (أونروا)

اتحاد المقاولين بغزة يُوقف إجراءاته التصعيدية ضد (أونروا)
خاص دنيا الوطن
قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين، تعليق الإضراب الذي نفذه قبل أسبوعين، بسبب تزامن إضرابه مع بدء العام الدراسي الجديد، وعودة طلاب المدارس والجامعات إلى مؤسساتهم التعليمية.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أسامة كحيل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الإتحاد وسط مدينة غزة، أنه وبناءً على المصلحة العامة، وما تقتضيه المصلحة التعليمية، فإنه سُمح للمقاولين المُتعاقدين من وكالة الغوث الدولية (أونروا) استكمال تدشين المدارس والجامعات التي أنشأتها الوكالة بقطاع غزة.

وقرر اتحاد المقاولين، عدم المشاركة بأي عطاءات جديدة تُطرح في محافظات غزة، من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، كما قرر عدم تسليم أي عطاءات قام المقاولون بشرائها سابقًا، مبينًا أن هذه المقاطعة تبدأ من تاريخه، وحتى تحقيق المطالب.

وأوضح كحيل، أن هذه المطالب هي: تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي، وتعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل.

وطالب كحيل، بإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات، وكذلك إلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ.

ودعا في ختام مؤتمره، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وكافة المؤسسات الوطنية الرسمية، وكذلك المؤسسات الدولية، بالعمل الفوري لايجاد حلول لتحقيق كافة المطالب لضمان استمرار قطاع الإنشاءات ومنعه من الانهيار.

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