حقوقي فلسطيني يدعو لملاحقة قادة (شاباك) لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الأسرى

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين: إن دول العالم لاسيما الاتحاد الأوروبي، تستطيع أن تفعل الكثير لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى، التي تخالف كل الأنظمة والقوانين الدولية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الاتحاد الأوروبي، وحال توفرت الإرادة، بإمكانه أن يتخذ قرارات على الصعيدين السياسي والاقتصادي للجم إسرائيل عن مواصلة مسلسل الاستهداف بحق الأسرى.



ودعا جبارين إلى ملاحقة قادة جهاز (شاباك) الإسرائيلي لمحاسبتهم على جرائم التعذيب التي ترتكب بحق الأسرى، وسياسة الاعتقال الإداري بحقهم.



واعتبر مدير مؤسسة الحق، أن سقف الانتقاد والاستنكار لم يعد يُجدي نفعاً، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تجميد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تخالف الأخيرة المادة الثانية منها، والمتعقلة بحقوق الإنسان.