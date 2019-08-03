شؤون فلسطينية

خطيب الأقصى يُحرّم لجوء النساء المقدسيات للشرطة الإسرائيلية.. والمُفتي يُعلّق

خطيب الأقصى يُحرّم لجوء النساء المقدسيات للشرطة الإسرائيلية.. والمُفتي يُعلّق
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
حرم خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، لجوء النساء المقدسيات للشرطة الإسرائيلية، وتحديداً بالشكوى ضد أزواجهن.

وقال صبري، لـ "دنيا الوطن": إن لجوء المقدسيات إلى الشرطة الإسرائيلية للشكوى ضد أزواجهن محرم، خاصة وأن الشرطة تسعى للتفريق بين الزوجين وهدم الأسرة الفلسطينية.

وأوضح صبري، أنه ما دام الرجال يُحسن معاملة النساء فيتوجب عليهن المحافظة على الأسرة، وألا يلجأن للشرطة الإسرائيلية من أجل الشكاوى.

وأضاف صبري: "لا يجوز للزوجة أن تلجأ للشرطة لأنها تشجع الزوجات على اللجوء إلى المحاكم، لأنها تهدم الأسرة الفلسطينية وتشتت الأولاد وتشردهم، فهذه المخاطر والسلبيات في الشكوى إلى الشرطة".

وتابع: "الشرطة الإسرائيلية تشجع المرأة على التمرد ضد زوجها، من أجل تشريد الأسرة والأطفال".

وفي السياق، علّق مفتي فلسطين والأراضي المقدسية، الشيخ محمد حسين، على فتوى مفتي المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن الأصل هو عدم لجوء المرأة لمراكز الشرطة، لأن لذلك تأثير على التماسك الأسري.

وقال الشيخ حسين: "الأولى ترك الأمر لأهل الخير والشخصيات الموثوقة لمعالجة القضية، خاصة وأن اللجوء للشرطة يُعقد الأمور ويفكك الأسرة". 

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