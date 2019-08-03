عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن عشرين أسيراً ايضاً شرعوا في إضراب مساند للأسرى المضربين، كان آخرهم ممثل حركة فتح في سجن النقب، لافتاً إلى أن ممثل الجبهة الشعبية أعلن الخميس الماضي عن مقاطعة الحوارات مع إدارة السجون لعدم تقديمها حلولاً جدية للأسرى المضربين عن الطعام.



ولفت عبد ربه إلى أن تعنت الاحتلال يشير إلى توجه واضح بعدم الجدية لوضع حد لهذه الإجراءات والسياسات للتنكيل بالأسرى، مبيناً أنه مؤشر واضح بأن الاحتلال ما زال يُمعن في إجراءاته من خلال الاعتقال الإداري، متجاوزاً كل القوانين الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان والأسرى، وأسس المحاكمات العادلة، وهذا ما لا يتوفر على الإطلاق.

رام الله - دنيا الوطنيواصل عشرة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، أقدمهم أسرى (عزل نيتسان الرملة)، وشرعوا بإضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، حيث يعاني من سرطان الدم ومشاكل في القلب والكلى.