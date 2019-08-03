"الحكم المحلي" تبدأ بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (c) ولكن إجراءات الاحتلال، تحول دون تنفيذها.





وأكد صالح، أن القانون الدولي لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق، بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق (c) مستباحة لها.