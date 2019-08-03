الحكومة تواصل المحادثات مع الأردن لبحث آلية نقل البضائع عبر ميناء العقبة



وأضاف سالم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الحكومة تسعى لإيجاد البدائل عبر الانفتاح على الدول العربية وخاصة الأردن والعراق؛ للمساهمة في تعزيز صمود

المواطن في أرضه.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، استمرار المباحثات مع الجانب الأردني؛ للبحث في آلية نقل البضائع عبر ميناء العقبة، بدلاً من الموانئ الإسرائيلية، ضمن خطة الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.