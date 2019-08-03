أبو يوسف: عدة إجراءات قريباً لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية بكافة الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل، واصل أبو يوسف: إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجري وضعها؛ لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إجراءات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل.
وأضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك سلسلة من الفعاليات، ستنظم في مختلف محافظات الضفة؛ لتفعيل المقاومة الشعبية، وإسناداً أيضاً لقضية الأسرى، وخاصة، أن هناك أسرى يخوضون إضراباً عن الطعام.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل، واصل أبو يوسف: إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجري وضعها؛ لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إجراءات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل.
وأضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك سلسلة من الفعاليات، ستنظم في مختلف محافظات الضفة؛ لتفعيل المقاومة الشعبية، وإسناداً أيضاً لقضية الأسرى، وخاصة، أن هناك أسرى يخوضون إضراباً عن الطعام.
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