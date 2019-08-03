أبو يوسف: عدة إجراءات قريباً لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية بكافة الأراضي الفلسطينية



وأضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك سلسلة من الفعاليات، ستنظم في مختلف محافظات الضفة؛ لتفعيل المقاومة الشعبية، وإسناداً أيضاً لقضية الأسرى، وخاصة، أن هناك أسرى يخوضون إضراباً عن الطعام.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل، واصل أبو يوسف: إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجري وضعها؛ لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إجراءات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل.