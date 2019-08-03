رئيس وزراء خلال يومين.. أحد بنود اتفاق العسكري و"قوى الحرية والتغيير" بالسودان

المجلس العسكري الانتقالي في السودان

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رام الله - دنيا الوطن

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت نقاط الخلاف بينهما حول الوثيقة الدستورية.



ونشر موقع (روسيا اليوم) أهم ما ورد بالاتفاق، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسيباشر مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها "قوى الحرية والتغيير".



ووفق الموقع، سيتم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، يوم غد الأحد، حيث ‏ستتبع قوات الدعم السريع، القائد العام للقوات المسلحة السودانية.



وسيكون ‏جهاز المخابرات السوداني، تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء، فيما سيكون تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء، والعلاقة بين الأجهزة النظامية، وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء، وصلاحيات المجالس المختلفة.



وسيتم تضمين اتفاق "قوى الحرية" و"الجبهة الثورية" في الإعلان الدستوري، كما سيشكل مجلس تشريعي، يكون لـ"قوى الحرية والتغيير 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.