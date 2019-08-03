اليوم.. اجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ قرار الرئيس وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن القيادة تتحرك على كافة المستويات؛ لمجابهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ ضد شعبنا، مشيراً إلى استمرار التحرك مع الأمم المتحدة والدول الكبرى؛ لعقد مؤتمر دولي

لوضع آليات لتنفيذ آليات الشرعية الدولية، وتمكين شعبنا من تجسيد دولته، وفق القرارات والشرعية الدولية.



وتعقيباً على الأنباء التي تحدثت عن أن ما تُسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية، ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى إعادة بناء أربعة مستوطنات، تم إخلاء بعضها، قال رأفت: إن هدف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، هو تكريس احتلالها الاستعماري لعموم أنحاء الضفة،

بضمها لإسرائيل ومنع شعبنا من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، بحيث تضم قطاع غزة والضفة.



وأضاف رأفت: أن هدف حكومة نتنياهو، بدعم من إدارة ترامب القضاء على حل الدولتين، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لعموم أنحاء الضفة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، لذلك كل يوم هناك اعتداءات بهدم منازل ومصادرة أراضٍ، وبناء وحدات استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إجراءات لضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ستجتمع اليوم، لوضع الآليات الفورية؛ لتنفيذ هذا القرار.