شؤون فلسطينية

بالفيديو: تعرّف على أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن لليوم السبت

بالفيديو: تعرّف على أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن لليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
رصدت "دنيا الوطن" اليوم السبت، أسعار الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة.

وتجول طاقم "دنيا الوطن" اليوم في سوق (فراس) المركزي، وسط مدينة غزة، للتعرف على أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً في الأسعار، حيث يبلغ سعر كيلو الدجاج عشرة شواكل ونصف، وذلك بعد أسبوع شهد انخفاضاً كبيراً في أسعارها.

كما ارتفعت أسعار الخضراوات، مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كليو البندورة 2 شيكل، فيما تشهد أسعار الفواكه غلاءً نسبياً.

 

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