البرغوثي: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته في المظاهرة، التي تلت أداء صلاة الجمعة في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، زج بقوات كبيرة على جانبي جدار الفصل العنصري، واعتدى بقنابل الصوت والغاز وبالضرب والتنكيل على المتظاهرين والمظاهرة في اللحظة الأولى لبدايتها.



وقال البرغوثي: إن الاحتلال أصاب الصحفي إياد حمد في رجله، واعتقل الناشط حسن بريجية، واعتدى على باقي المتظاهرين بشراسة.



وأكد البرغوثي، أن قمع الاحتلال، وتنكيله لن يكسر إرادة الفلسطينيين المصممين على إعادة بناء كل بيت هدمه الاحتلال.