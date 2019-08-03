فلسطين والجبل الأسود يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت رُلى معايعة، وزيرة السياحة والآثار، ميلوراد سيفانوفيتش، السفير المفوض وفوق العادة، غير المقيم لدولة الجبل الأسود (مونتنيغرو) لدى دولة فلسطين.



ورحبت معايعة بسيفانوفيتش في فلسطين، متمنية له النجاح في مهمته الجديدة سفيراً مفوضاً وفوق العادة، وغير مقيم لدولة الجبل الأسود لدى دولة فلسطين، ومؤكدة تطلعها لمزيد من العمل والتعاون الثنائي بين الجابين في مجال السياحي، ومجال الحفاظ على التراث الثقافي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وتحدثت معايعة على ضرورة التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الخاص لكلا البلدين، مما سيساهم في أن يأتي السائح إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدماً للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومواصلات ومتاجر تحف شرقية وغيرها، رافداً بذلك نسب الإشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية ورافعاً في مساهمة القطاع السياحي الفلسطيني في الدخل المحلي.



وتطرقت معايعة للحديث حول آخر المستجدات والأوضاع والتطورات الجارية للقطاع السياحي الفلسطيني، من مشاريع ونشاطات وبرامج ترويجية وآخر المشاركات في المعارض والمحافل السياحية العالمية، مما ساهم في الترويج لفلسطين وللأنماط السياحية التي تنتهجها فلسطين، وذلك في ظل امتلاك فلسطين لعدد من المواقع السياحية والاثرية والدينية الفريدة على مستوى العالم كالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الإبراهيمي الشريف، مما ساهم وبشكل فاعل في جذب انتباه أعداد إضافية من السياح القادمين لزيارة فلسطين وللمواقع السياحية والأثرية الفلسطينية.



وأشارت معايعة إلى "أننا في وزارة السياحة والآثار، نسعى لأن تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية، بحيث يعود إلى وطنه حاملاً صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها ومُطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي"، وضرورة دعوة مسؤولي ومنظمي القطاع السياحي في الجبل الأسود لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على ما تمتلكه فلسطين من إمكانيات سياحية، بالإضافة لنقل صورة حقيقية عن صورة الأوضاع ونشاطات القطاع السياحي، التي تقوم بها فلسطين في هذا مجال.



وأكد السفير سيفانوفيتش على شكره الكبير للوزيرة معايعة على تعاونها الدائم، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على العلاقة بين الجانبين، وبلاده ستواصل تدعيم العلاقات الثنائية في كافة السبل والمجالات.