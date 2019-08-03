مصرع مواطن إثر حادث سير بمنطقة البالوع في مدينة البيرة







رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث سير بمنطقة البالوع في مدينة البيرة.وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث دهس وقع، صباح اليوم، أدى لوفاة مواطن (67 عاماً) بمنطقة البالوع، وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث.