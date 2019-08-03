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إعلامي سعودي يصف أبناء حماس بـ"المرتزقة" ويطالب بتقييد حجاجهم في المملكة

إعلامي سعودي يصف أبناء حماس بـ"المرتزقة" ويطالب بتقييد حجاجهم في المملكة
الإعلامي السعودي محمد آل الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الإعلامي السعودي، محمد آل الشيخ، حركة حماس وقيادتها وكوادرها، واصفاً إياهم بـ "المرتزقة" على حد تعبيره.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الحمساويون الفلسطينيون جميعهم أجراء مرتزقة بلا مبادئ ولا قيم لدويلة قطر الشريرة".

وتابع: "لذلك يجب عدم تمكين حجاجهم من التجوال في المملكة، وإجبارهم على العودة بمجرد انتهاء مناسك الحج".



وشهدت الفترة الأخيرة وتحديداً بعد زيارة قام بها وفد من حركة حماس إلى إيران، هجوماً كبيراً على حركة حماس، من قبل إعلاميين ومحللين سياسيين سعوديين.

وكان د. أحمد الأنصاري، وهو مستشار أمني سعودي: قال: إن "حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين، وتخطط مع تركيا وإيران لتقسيم الدول العربية، والوصول إلى السلطة، من أجل إحياء الإمبراطورية الفارسية، والإمبراطورية البيزنطية، وحتى الإمبراطورية العثمانية".

ودعا الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرحمن الملحم، إلى "استئصال" حركة حماس، لأنها تمارس "الإرهاب"، ولأنها "العدو الأول للفلسطينيين"، وفق تعبيره.

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