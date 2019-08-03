ظريف: إيران ستتخذ "خطوة ثالثة" لتقليل التزاماتها بالاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن بلاده ستتخذ خطوة ثالثة؛ لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015 ضمن إطار العمل المرتبط بالاتفاقية.



ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية عن ظريف قوله: "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن. قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل، وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)"، وذلك كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال يوم الخميس: إن إيران مستعدة للأسوأ في الصراع المجهد لإنقاذ الاتفاق النووي، لكنه على ثقة من أن طهران، ستنتصر في النهاية.