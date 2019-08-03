بلدية غزة تشرع بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر سخونة

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت بلدية غزة، بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر سخونة وتجمعاً لمياه الأمطار في المدينة، والتي تم رصدها وتحديدها خلال موسم الأمطار السابق، ضمن جهود البلدية للتخلص من تجمعات المياه في المناطق التي ترتفع بها المياه خلال موسم الشتاء، والاستعداد لفصل الشتاء المقبل.



وذكر مدير عام المياه والصرف الصحي، م. رمزي أهل، أن المشروع يشمل تمديد خط لتصريف مياه الأمطار في منطقة المنارة بطول 150 متراً وقطر 80 سم، وخط آخر لتصريف مياه الأمطار في شارع الوحدة بطول 100 متر وقطر 80 سم، وكذلك سيتم تركيب مصافٍ جديدة على مفترق تقاطع شارعي عمر المختار مع بورسعيد ( مفترق السامر ).



وأضاف أنه سيتم تركيب مصافٍ أيضاً على تقاطع شارع الوحدة مع بورسعيد ( مفترق الشعبية )، وتركيب خطوط كبيرة بقطر 500 مليمتر وبطول 120 متراً لاستيعاب تدفق مياه الأمطار بشكل أفقي.



وأوضح، أن المشروع يهدف لتقليل الجريان السطحي لمياه الأمطار في شارع أسماء بنت أبي بكر في منطقة المنارة، ووصل الشارع بخط مياه الأمطار على محطة تصريف المياه في المنطقة، وكذلك القضاء على تجميع مياه الأمطار على مفترقي السامر والشعبية، ومفترق شارع الوحدة مع شارع أبو عبيدة بن الجراح.



وبين أن مدة تنفيذ المشروع شهران، ويتم تنفيذه بتمويل من منظمة العمل ضد الجوع (AAH) بقيمة إجمالية تبلغ 70 ألف يورو ضمن مشروع دعم مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية للتأهب لحالات الطوارئ.



ولفت مدير عام المياه والصرف الصحي إلى أن المشروع ينفذ ضمن جهود البلدية للقضاء على تجمع مياه الأمطار في المناطق الأكثر سخونة، والتي تتجمع بها مياه الأمطار، ويرتفع بها منسوب المياه في فصل الشتاء، وضمن إجراء تحسينات مستمرة على شبكة تصريف مياه الأمطار، والاستعداد لموسم الشتاء المقبل.