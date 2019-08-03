صحيفة: الملك عبد الله يرفض طلب نتنياهو بعقد "لقاء خاص"





وأضافت: "هذه الطقوس أصبحت سياسياً، مجدداً، عنواناً لأزمة داخلية أكبر بين الأردن وإسرائيل، عشية التسارع المريب بالنسبة لعمان في برنامج وبروتوكول ما تسمى (صفقة القرن)، ولقاء (كامب ديفيد) الجديد المتسارع.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (القدس العربي): إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفض طلباً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء لقاء خاص، مشيرةً إلى أن الملك عبد الله، يرفض أي اتصال بالوقت الراهن.وأوضحت الصحيفة، أن ذلك أثار غضب نتنياهو، وذلك في ضوء الموقف العلني للعاهل الأردني برفع شعار "ليس أقل من دولة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".وأشارت الصحيفة، إلى أن الأردن لا ترغب في الذهاب إلى أي لقاء بشأن القضية الفلسطينية، بهدف التقاط الصور فقط، كما حصل في مؤتمر البحرين الاقتصادي؛ لكن إذا كان الهدف إجراء حوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه فالأمر يختلف.ونوهت الصحيفة، إلى أن ما فعله وزير الأوقاف الأردني، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، مؤشر جديد على مستوى الاشتباك خلف الستارة والكواليس بين الأردن وإسرائيل.وبينت أن الوزير أبو البصل أصدر تعميماً بعد مشاورات مكثفة مع الأجهزة الأمنية، مساء الخميس، يقضي بإغلاق مقر النبي هارون في مدينة وادي موسى، جنوبي البلاد، بعد قيام مجموعة من السياح الإسرائيليين بطقوس يهودية علنية، في خطوة استفزت السلطات الأردنية، وأثارت جدلاً اجتماعياً.