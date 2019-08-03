الرئيس الشيشاني يُهاجم إسرائيل

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

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رام الله - دنيا الوطن

انتقد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، قيام إسرائيل بنصح مواطنيها بعدم زيارة الشيشان وإضفاء أعلى مستويات الخطورة، على هذه الدولة.



وخلال حديثه، انتقد قديروف كذلك، حديث "مقر مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي عن "صراع الشيشان مع النظام الروسي" من أجل الانفصال، وقال قديروف: إن الصراع لم يكن بين الشيشان وروسيا، بل بين روسيا وآلاف من الإرهابيين الدوليين الذين هاجموها، وتمكن الشيشان مع السلطات الفيدرالية الروسية من القضاء عليهم.



وأشار الزعيم الشيشاني، إلى عدم وجود أي تنظيمات إرهابية في الشيشان، وبفضل ذلك باتت هذه الجمهورية، الأكثر استقراراً وأمناً في المنطقة.



وأوضح أن العديد من الإسرائيليين يزورون الشيشان، ويرغبون بممارسة التجارة والأعمال والتجوال فيها، داعيًا الجميع لزيارة بلاده ورؤية الاستقرار الذي تعيشه.