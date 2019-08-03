شؤون فلسطينية

الديمقراطية: مسيرات العودة وكسر الحصار إنجاز وطني كبير ستتواصل حتى تحقق أهدافها

الديمقراطية: مسيرات العودة وكسر الحصار إنجاز وطني كبير ستتواصل حتى تحقق أهدافها
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مسيرات العودة وكسر الحصار إنجاز وطني كبير للشعب الفلسطيني، لها إبداعاتها وأدواتها وسماتها وخططها، يجب أن تستمر كفعل نضالي جماهيري بأدواتها النضالية المختلفة وبطابعها الشعبي، حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها.

ووجهت الجبهة التحية لجماهير شعبنا التي خرجت اليوم في جمعة "مجزرة وادي الحمص"، الجمعة الـ 69 لمسيرات العودة وكسر الحصار في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة، كما دانت الجبهة تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المدنيين العزل والمسعفين والصحفيين بالقوة المفرطة المميتة، موجهة التحية للجرحى، الذين أصيبوا اليوم في المسيرات، ومتمنية الشفاء العاجل لهم.

وقالت الجبهة: "مسيرات العودة وكسر الحصار، تكتسب أهمية فائقة، كونها تشكل العمل الجماهيري، الذي يوحد الحركة النضالية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، بما فيها القدس العاصمة، وفي الشتات والمهاجر"، مضيفة: أن "الشعارات الأسبوعية لمسيرات العودة وكسر الحصار، تؤكد ارتباطها الوثيق بباقي الميادين النضالية للحركة الجماهيرية الفلسطينية في الـ 48، الضفة والقدس، وفي الشتات والمهاجر". 


وأوضحت الجبهة، أن ما يجري في حي وادي الحمص بصور باهر بالقدس المحتلة من هدم الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 100 وحدة سكنية، جريمة تطهير عرقي، يدفع شعبنا الفلسطيني ثمنها الباهظ، ويدفع ثمن سياسة التمييز العنصري، وسياسة التهجير والتشريد، والعدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل، جراء تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن الاتفاقيات والبروتوكولات التي تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بها من جانب واحد في إطار اتفاق أوسلو، ومواصلة رهانها على العودة للمفاوضات بلا شروط مسبقة.

وشددت الجبهة على أن تطبيقات (صفقة ترامب) التي تستند للتسليم بالوقائع الإسرائيلية على الأرض، يجب أن تواجه بوقائع ميدانية فلسطينية على الأرض بالتنفيذ الفوري للقرار الذي اتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال اتخذها المجلس الوطني في دورته الـ 23 ولا تحتاج لآليات تنفيذية، وهي تعليق بالاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة، أن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة (صفقة ترامب) يجب أن تستكمل بخطوات عملية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، عبر دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاتفاق على اوطنية بديلة، وتصويب العلاقات الداخلية داخل م. ت. ف، ودعم صمود شعبنا، واستنهاض الحركة الجماهيرية، وتطويرها نحو الانتفاضة الشاملة، وصولاً لعصيان وطني شامل ضد الاحتلال والاستيطان.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

البرغوثي: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

فلسطين والجبل الأسود يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

فلسطين والجبل الأسود يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

مصرع مواطن إثر حادث سير بمنطقة البالوع في مدينة البيرة

مصرع مواطن إثر حادث سير بمنطقة البالوع في مدينة البيرة

ساحات الثورة بالمخيمات هي (colony) الصيف لأطفال المخيمات الفلسطينية

ساحات الثورة بالمخيمات هي (colony) الصيف لأطفال المخيمات الفلسطينية

بلدية غزة تشرع بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر سخونة

بلدية غزة تشرع بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر سخونة

هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة في لبنان بعد تجدد الاشتباكات اليوم

هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة في لبنان بعد تجدد الاشتباكات اليوم

الاحتلال يتستر على جريمة &#34;وادي الحمص&#34; بوعود حول البناء الفلسطيني بالمناطق (ج)

الاحتلال يتستر على جريمة "وادي الحمص" بوعود حول البناء الفلسطيني بالمناطق (ج)

&#34;المكتب الحركي للصحفيين بإقليم غرب غزة&#34; يزور الزملاء أبو شومر وعيسى والريس

"المكتب الحركي للصحفيين بإقليم غرب غزة" يزور الزملاء أبو شومر وعيسى والريس

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

البرغوثي: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

البرغوثي: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

فلسطين والجبل الأسود يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

فلسطين والجبل الأسود يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

مصرع مواطن إثر حادث سير بمنطقة البالوع في مدينة البيرة

مصرع مواطن إثر حادث سير بمنطقة البالوع في مدينة البيرة

ساحات الثورة بالمخيمات هي (colony) الصيف لأطفال المخيمات الفلسطينية

ساحات الثورة بالمخيمات هي (colony) الصيف لأطفال المخيمات الفلسطينية

بلدية غزة تشرع بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر سخونة

بلدية غزة تشرع بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر سخونة

الديمقراطية: مسيرات العودة وكسر الحصار إنجاز وطني كبير ستتواصل حتى تحقق أهدافها

الديمقراطية: مسيرات العودة وكسر الحصار إنجاز وطني كبير ستتواصل حتى تحقق أهدافها

الاحتلال يتستر على جريمة &#34;وادي الحمص&#34; بوعود حول البناء الفلسطيني بالمناطق (ج)

الاحتلال يتستر على جريمة "وادي الحمص" بوعود حول البناء الفلسطيني بالمناطق (ج)

&#34;المكتب الحركي للصحفيين بإقليم غرب غزة&#34; يزور الزملاء أبو شومر وعيسى والريس

"المكتب الحركي للصحفيين بإقليم غرب غزة" يزور الزملاء أبو شومر وعيسى والريس

منوعات

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد

راما شاهين &#34;فنانة وهمية&#34; خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

راما شاهين "فنانة وهمية" خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

ياسر العظمة يرد على شائعة وفاته بطريقته الخاصة

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ&#34;الهوت شورت&#34;

رانيا يوسف تعود من جديد لإثارة الجدل بـ"الهوت شورت"

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر

تصرف غريب لإحدى معجبات كاظم الساهر أثناء حفله بلبنان

تصرف غريب لإحدى معجبات كاظم الساهر أثناء حفله بلبنان

شاهد: حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها بدون مكياج

شاهد: حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها بدون مكياج

للمرة الأولى بعد الطلاق مريم حسين تكشف طبيعة علاقة ابنتها بوالدها

للمرة الأولى بعد الطلاق مريم حسين تكشف طبيعة علاقة ابنتها بوالدها

عربي

الجيش والمعارضة بالسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية

الجيش والمعارضة بالسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية

مصر تحيل دبلوماسياً للتحقيق بعد تعنيفه زوجته وابنته علناً في إسبانيا

مصر تحيل دبلوماسياً للتحقيق بعد تعنيفه زوجته وابنته علناً في إسبانيا

الكشف عن تفاصيل اجتماع سعودي إيراني في مكة المكرمة

الكشف عن تفاصيل اجتماع سعودي إيراني في مكة المكرمة

مقتل 19 جندياً في هجوم لـ&#34;القاعدة&#34; جنوب اليمن

مقتل 19 جندياً في هجوم لـ"القاعدة" جنوب اليمن