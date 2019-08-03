"المكتب الحركي للصحفيين بإقليم غرب غزة" يزور الزملاء أبو شومر وعيسى والريس











رام الله - دنيا الوطننظم المكتب الحركي الفرعي للصحفيين، بإقليم غرب غزة، زيارات لعدد من الزملاء الصحفيين.وشملت الزيارات، الكاتب الصحفي الكبير، توفيق أبو شومر، والصحفي القدير، عبد الله عيسى، المدير العام لـ "دنيا الوطن"، والإعلامي الرياضي المبدع، اياد الريس.وجاءت الزيارات، تقديراً وعرفاناً بما يقوم به الزملاء الصحفيون في خدمة العمل الإعلامي الفلسطيني.وشارك في الزيارات عاهد فروانة، نائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين، وعلا كساب، ولؤي الغول، وسامح الجدي، أعضاء المكتب الحركي المركزي، وكمال الرواغ، ورافي الملح، وعلام عبيد، أعضاء المكتب الحركي الفرعي بإقليم غرب غزة.