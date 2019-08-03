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الجيش والمعارضة بالسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية

الجيش والمعارضة بالسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الوسيط الإفريقي في السودان، محمد حسن اللباد: إن المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير المعارضة، اتفقا على وثيقة دستورية كاملة، تُمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وأضاف اللباد، خلال مؤتمر صحفي، السبت: "أعلن للرأى العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي، أن الوفدين اتفقا اتفاقاً كاملاً على الوثيقة الدستورية".

وأشار اللباد، إلى أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء، للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة. 

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي، تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويوم الثلاثاء 30 تموز/ يوليو، أعلن السودان تعليق الدراسة في جميع الولايات، بداية من يوم  الأربعاء 31 تموز/ يوليو، وحتى إشعار آخر، وذلك عقب أحداث عنف أسفرت عن مقتل طلاب في ولاية شمال كردفان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري، الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

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