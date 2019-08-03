كوريا الشمالية تُطلق نظام صواريخ جديد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية: إن البلاد أجرت تجربة إطلاق نظام صواريخ موجه جديد متعدد المهام، مؤكدةً أن التجرية تمت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.



وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، اكتشف رؤساء الأركان المشتركة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية، عمليات الإطلاق في الساعة (2:59 صباحا بالتوقيت المحلي "17:59 بتوقيت غرينتش"، وفي الساعة 3:23 صباحا "18:23 بتوقيت غرينتش") قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية إلى بحر اليابان.



وكان الهدف من إطلاق الصاروخ، هو التحقق من خصائص النظام المختلفة، بما في ذلك ارتفاع رحلة الصاروخ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.



وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن كيم جونغ أون، كان راضياً عن نتائج إطلاق الصاروخ.



وكانت أعلنت كوريا الشمالية يوم الخميس، أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف، الأربعاء الماضي، على تجربة "منظومة صواريخ موجهة جديدة".