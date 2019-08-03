مركز الميزان ينشر تفاصيل الاعتداء على طبيب بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر (مركز الميزان)، الاعتداء على طبيب بالضرب، وهو على رأس عمله داخل مركز صحي شهداء الدرج في مدينة غزة.



وطالب مركز الميزان، بفتح تحقيق في الحادث، وتقديم المتورطين فيه للعدالة، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.



وبحسب المعلومات التي جمعها باحثو المركز ، فقد اعتدى مواطن عند حوالي الساعة 13:40 من مساء الأربعاء الماضي، بالضرب على الطبيب محمد ماجد سالم جابر (35 عاماً)، نائب المدير الطبي في المركز الصحي- شهداء الدرج، شرقي مدينة غزة.



وأفاد الطبيب شادي زيارة، المدير الإداري في المركز الصحي لمركز الميزان، بأنه تلقى اتصالاً من أحد زملائه في قسم الصيدلية، أخبره فيه أن المواطن م. ع (41 عاماً) يطالب الأطباء في الصيدلية بصرف أدوية (اسيفال وارتان) له، دون أن يمتلك إثباتاً طبياً يمنحه حق الحصول على تلك الأدوية.



وأضاف الطبيب، أنه توجه فوراً إلى قسم الصيدلية، حيث التقى بالمواطن، وقام باصطحابه إلى مكتب الطبيب محمد جابر، وهناك أبلغ الطبيب جابر المواطن أنه لا يملك حق الحصول على تلك الأدوية دون تقرير طبي ساري المفعول خلال العام الأخير، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية.



ونوّه زيارة إلى أن المواطن كان يحصل على تلك الأدوية قبل أن ينتهي سريان مفعول تقريره الطبي قبل ثلاث سنوات، مضيفًا، أنه بعد أن فقد الأمل بالحصول على تلك الأدوية، اعتدى على الطبيب جابر ثم لاذ بالفرار.



وأسفر الاعتداء عن جروح في الوجه والرقبة والصدر، حيث فتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقاً في الحادث.



وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إنه إذ يعبر عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء، فإنه يشعر بالقلق، جرّاء تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولاسيما وهم على رأس عملهم.



وطالب المركز جهات الاختصاص بالتحقيق في الحادث، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها للعدالة، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، التي تؤثر على قدرة الأطباء والعاملين في الجهاز الصحي على القيام بواجبهم على النحو الأكمل.