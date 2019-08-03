وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث غرق في رام الله

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي مساء أمس الجمعة، مواطن من سكان بلدة بدو، متأثراً بإصابته بحادث غرق، وقع قبل أيام في بلدة بيت سيرا، غرب رام الله.



وذكر المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة، تلقت بلاغاً قبل ثلاثة أيام حول وصول مواطن يبلغ من العمر (19 عاماً) من سكان بلدة بدو، إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة، نتيجة لغرقه في مسبح غرب رام الله، وأدخل على إثرها إلى العناية المكثفة، وأعلن مجمع فلسطين الطبي وفاته.



وأضاف: أن الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقاً للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.