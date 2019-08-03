ترامب: العملة الصينية ذاهبة إلى الجحيم

وأضاف ترامب، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين، وليس فقط اتفاقاً متكافئاً، والعملة الصينية ذاهبة إلى الجحيم".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن على الصين، أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من الشهر المقبل، مُصعداً بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.