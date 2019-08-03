دولي

ترامب: العملة الصينية ذاهبة إلى الجحيم

ترامب: العملة الصينية ذاهبة إلى الجحيم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن على الصين، أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأضاف ترامب، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين، وليس فقط اتفاقاً متكافئاً، والعملة الصينية ذاهبة إلى الجحيم".

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من الشهر المقبل، مُصعداً بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

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