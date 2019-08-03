دولي

بيرتس: حزب العمل لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو

بيرتس: حزب العمل لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو
زعيم حزب العمل عمير بيرتس
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب (العمل) في إسرائيل، عمير بيرتس، مجددًا، أن حزبه لن ينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات ولن يتفاوض معه على الإطلاق. 

وأوضح وفي مقابلة لقناة (كان) المتلفزة، أنه لن يكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه سابقًا، ولن يسقط في مصيدة نتنياهو، مشدداً على أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فحزبه سيكون أول من يطالب باستقالته من منصبه.

وفيما يتعلق بمبادرة السلام التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى طرحها، أوضح بيرتس أنه يرحب بكل مبادرة سلام، وسوف يمنح نتنياهو شبكة (أمان) من أجل مبادرة كهذه، ولكن من الخارج.

وأشار إلى أن نتنياهو يخشى السلام ولا يريد السلام، وعندما كنت وتسيبي ليفي ضمن حكومته، كان عليه اتخاذ قرار بشأن السلام إلا أنه لم يفعل. 

وهاجم بيرتس رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان الذي تحدث عن صفقة بين (العمل) و(الليكود) لقاء دعم نتنياهو لبيرتس للوصول إلى منصب رئيس الدولة القادم. 

وقال بيرتس: إن ليبرمان معروف بتلفيقاته وبعدم مصداقيته، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، فان حزب (العمل) برئاسة عمير بيرتس، سيحصل على ستة مقاعد لو أجريت الانتخابات الآن.

وتوقع بيرتس، أن يحصل حزبه على 15 مقعداً في (كنيست) المقبلة قائلاً: إنه سينجح في جلب خمسة مقاعد من الوسط العربي.

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