وليد جنبلاط: أبو مازن مُحاصر وما أدراك ما يحاك ضده بالداخل والخارج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السياسي اللبناني، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، دعمه للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أنه تاريخياً مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أبو مازن محمود عباس، يملك التوقيع باسم فلسطين، إنه محاصر في المقاطعة، كما كان عرفات، وما أدراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج، لكنه الشرعية التي تواجه شتى أنواع الحصار".
أعلن السياسي اللبناني، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، دعمه للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أنه تاريخياً مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أبو مازن محمود عباس، يملك التوقيع باسم فلسطين، إنه محاصر في المقاطعة، كما كان عرفات، وما أدراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج، لكنه الشرعية التي تواجه شتى أنواع الحصار".
وتابع: "الغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، إنني تاريخياً مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل".
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