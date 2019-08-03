وليد جنبلاط: أبو مازن مُحاصر وما أدراك ما يحاك ضده بالداخل والخارج





وتابع: "الغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، إنني تاريخياً مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل".







رام الله - دنيا الوطنأعلن السياسي اللبناني، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، دعمه للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أنه تاريخياً مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أبو مازن محمود عباس، يملك التوقيع باسم فلسطين، إنه محاصر في المقاطعة، كما كان عرفات، وما أدراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج، لكنه الشرعية التي تواجه شتى أنواع الحصار".