السيناتور البلجيكي غالوا: تحقيق السلام في العالم يبدأ بحل القضية الفلسطينية

وشدد غالوا في حديث لبرنامج "أصدقاء فلسطين" عبر (تلفزيون فلسطين): "على أن تعامل أي دولة أو جهة سياسية في العالم على أنها فوق القانون، يجعل التعايش مستحيلا بين الدول، و يشكل خطرا على السلام ليس فقط في الشرق الاوسط بل على سلم العالم كله".





وفيما يتعلق بمساعي تحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية ، وبشكل خاص انعقاد ورشة المنامة ، أشاد غالوا بالموقف الفلسطيني الشجاع وقول القيادة الفلسطينية لترامب "لا" وأنه لا لخطة سلام غير واضحة باعتبارها خطة متاجرة، ومساومة وبيع وشراء.



وأكد غالوا العمل المستمر من أجل كشف جرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتجاوزها القانون الدولي، وقال:" لقد قمنا بإنشاء المحكمة الشعبية في بروكسل، ويمكن ايجاد في المكتبات الجامعية البلجيكية والأوروبية الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة لصالح فلسطين و التي تندد بالانتهاكات و الجرائم المرتكبة ضدهم".



وأكد غالوا أنه ومنذ العام 2000 أصبحت الجمعيات التضامنية الشعبية مع فلسطين أقوى في جميع أنحاء أوروبا ، وانتشر تواجد لجان دعم للقضية الفلسطينية في كل دول أوروبا الغربية والشرقية، مؤكداً أن الرأي العام اليوم يعبر عن قناعته -وبالأغلبية الساحقة- أن اسرائيل هي من يقمع الشعب الفلسطيني وينتهك حقوقه.



وأعرب عن أسفه حيال عدم احترام الدول التزاماتها تجاه الفلسطينيين.



وأعتبر غالوا أن عمل هذه الجمعيات التضامنية يساهم بتذكير السياسيين و البرلمانيين الأوروبيين لأعضاء الكونغرس الأمريكي وبرلمانيي الدول الأوربية أن عليهم مسؤولية الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وبدفاعهم عن هذه الحقوق هم يدافعون عن القانون الدولي و مبدأ ميثاق الأمم المتحدة و مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي و جمعيته العامة و التي تحدد كلها بوضوح حقوق الشعب الفلسطيني.



وفيما يتعلق بالدعم الامريكي للسياسات الاسرائيلية، قال غالوا:" إن وصول ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية كارثة كبرى ونكبة اخرى للشعب الفلسطيني، لأن ترامب يظن ان باستطاعته شراء الفلسطينيين، فهو لا يتوقف عن اقتراح الأفكار المادية في كل مناسبة تتاح له مقابل الارض الفلسطينية، داعياً الشعوب كلها أن تقف إلى جانب هذا الشعب الأبي الذي يناظل من أجل حقوقه".



وفيما يتعلق باعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية، قال غالوا:" إن بلجيكا اعترفت بفلسطين على مستوى هيئة الامم المتحدة، وبالتالي هناك اقرار من جانبها ان فلسطين دولة، لكن عندما نطلب من وزير الخارجية انه لا بد لبلجيكا أن تعترف بفلسطين كدولة، تكون الاجابة "في الوقت المناسب"، وأضاف :"نحن مستمرون بالمطالبة باعتراف بلجيكا بدولة فلسطين".



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية السناتور بيير غالوا، أن تحقيق السلام في العالم يبدأ بحل القضية الفلسطينية حسب القانون الدولي، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بأي خطة سلام غير واضحة.