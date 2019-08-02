مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح
رام الله - دنيا الوطن
لقي رجل أمن مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر عبثه بالسلاح في مدنية طوباس بالضفة الغربية.
وأعلنت الشرطة في بيان لها: عن مقتل رجل أمن (25 عاماً) من سكان مدينة طوباس بانفلات رصاصة أثناء العبث بالسلاح.
لقي رجل أمن مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر عبثه بالسلاح في مدنية طوباس بالضفة الغربية.
وأعلنت الشرطة في بيان لها: عن مقتل رجل أمن (25 عاماً) من سكان مدينة طوباس بانفلات رصاصة أثناء العبث بالسلاح.
وأضافت: أن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق.
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