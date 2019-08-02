شؤون فلسطينية

مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح

مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي رجل أمن مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر عبثه بالسلاح في مدنية طوباس بالضفة الغربية.

وأعلنت الشرطة في بيان لها: عن مقتل رجل أمن (25 عاماً) من سكان مدينة طوباس بانفلات رصاصة أثناء العبث بالسلاح.

وأضافت: أن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق.

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