مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح

وأضافت: أن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق.





رام الله - دنيا الوطنلقي رجل أمن مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر عبثه بالسلاح في مدنية طوباس بالضفة الغربية.وأعلنت الشرطة في بيان لها: عن مقتل رجل أمن (25 عاماً) من سكان مدينة طوباس بانفلات رصاصة أثناء العبث بالسلاح.