صلاح صلاح: اللاجئ الفلسطيني رفض التوطين في مرحلة نادت به الدولة اللبنانية



وأضاف صلاح، في كلمته أثناء مشاركته في اجتماع الأمانة العامة الـ 12 للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المنعقد في بيروت، أن "حل مشكلة العمل في لبنان تستوجب المتابعة مع وزير العمل، وحل جميع المشاكل التي يواجهها الفلسطيني في لبنان".



وتابع قائلا: "بعد اتفاق الطائف حصل تواصل بين منظمة التحرير والحكومة اللبنانية وتم الاتفاق على معالجة الوجود الفلسطيني في لبنان من الوجود العسكري والوجود الأمني والحقوق المدنية والاجتماعية، وتشكلت لجنة وزارية، وتم الاتفاق على صيغة تعالج هذه القضايا، باستثناء الجنسية والانتخابات".

واستدرك قائلا: " ثم تهربت الدولة اللبنانية من كل الاتفاقات وتعطلت كل الأمور".



وأشار صلاح إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضوا التوطين، وخصوصا في " مرحلة نادت فيها الدولة اللبنانية للتوطين" بحسب كلامه.



رام الله - دنيا الوطنرأى عضو المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح، أن الانتفاضة الشعبية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، رفضا لقرار وزارة العمل اللبنانية، هي "انتفاضة ليست نتيجة قرار وزير العمل فحسب، بل نتيجة تراكمات شهدتها مخيمات لبنان".