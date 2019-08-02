شؤون فلسطينية

صلاح صلاح: اللاجئ الفلسطيني رفض التوطين في مرحلة نادت به الدولة اللبنانية

صلاح صلاح: اللاجئ الفلسطيني رفض التوطين في مرحلة نادت به الدولة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
رأى عضو المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح، أن الانتفاضة الشعبية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، رفضا لقرار وزارة العمل اللبنانية، هي "انتفاضة ليست نتيجة قرار وزير العمل فحسب، بل نتيجة تراكمات شهدتها مخيمات لبنان".

وأضاف صلاح، في كلمته أثناء مشاركته في اجتماع الأمانة العامة الـ 12 للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المنعقد في بيروت، أن "حل مشكلة العمل في لبنان تستوجب المتابعة مع وزير العمل، وحل جميع المشاكل التي يواجهها الفلسطيني في لبنان".

وتابع قائلا: "بعد اتفاق الطائف حصل تواصل بين منظمة التحرير والحكومة اللبنانية وتم الاتفاق على معالجة الوجود الفلسطيني في لبنان من الوجود العسكري والوجود الأمني والحقوق المدنية والاجتماعية، وتشكلت لجنة وزارية، وتم الاتفاق على صيغة تعالج هذه القضايا، باستثناء الجنسية والانتخابات".
واستدرك قائلا: " ثم تهربت الدولة اللبنانية من كل الاتفاقات وتعطلت كل الأمور".

وأشار صلاح إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضوا التوطين، وخصوصا في " مرحلة نادت فيها الدولة اللبنانية للتوطين" بحسب كلامه.

أخبار ذات صلة

السيناتور البلجيكي غالوا: تحقيق السلام في العالم يبدأ بحل القضية الفلسطينية

السيناتور البلجيكي غالوا: تحقيق السلام في العالم يبدأ بحل القضية الفلسطينية

مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح

مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح

&#34;الديمقراطية&#34;: جمعة &#34;مجزرة وادي الحمص&#34; تأكيد على الارتباط للمسيرات بغزة بالميادين النضالية

"الديمقراطية": جمعة "مجزرة وادي الحمص" تأكيد على الارتباط للمسيرات بغزة بالميادين النضالية

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يهاجم السلطة الفلسطينية على خلفية اجتماع &#34;الاشتراكية الدولية&#34;

قيادي بـ"الشعبية" يهاجم السلطة الفلسطينية على خلفية اجتماع "الاشتراكية الدولية"

نقابة الأطباء: تشكيل لجنة تأسيسية للتحضير لانتخابات جمعية الطب العام

نقابة الأطباء: تشكيل لجنة تأسيسية للتحضير لانتخابات جمعية الطب العام

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

حركة فتح تطالب قناة (العربية) بالاعتذار العلني

حركة فتح تطالب قناة (العربية) بالاعتذار العلني

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

السيناتور البلجيكي غالوا: تحقيق السلام في العالم يبدأ بحل القضية الفلسطينية

السيناتور البلجيكي غالوا: تحقيق السلام في العالم يبدأ بحل القضية الفلسطينية

مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح

مقتل رجل أمن في طوباس بعد عبثه بالسلاح

صلاح صلاح: اللاجئ الفلسطيني رفض التوطين في مرحلة نادت به الدولة اللبنانية

صلاح صلاح: اللاجئ الفلسطيني رفض التوطين في مرحلة نادت به الدولة اللبنانية

&#34;الديمقراطية&#34;: جمعة &#34;مجزرة وادي الحمص&#34; تأكيد على الارتباط للمسيرات بغزة بالميادين النضالية

"الديمقراطية": جمعة "مجزرة وادي الحمص" تأكيد على الارتباط للمسيرات بغزة بالميادين النضالية

نقابة الأطباء: تشكيل لجنة تأسيسية للتحضير لانتخابات جمعية الطب العام

نقابة الأطباء: تشكيل لجنة تأسيسية للتحضير لانتخابات جمعية الطب العام

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

بحر: لن ينعم الاحتلال بالأمن باستمرار حصاره للقطاع

بحر: لن ينعم الاحتلال بالأمن باستمرار حصاره للقطاع

منوعات

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر

تصرف غريب لإحدى معجبات كاظم الساهر أثناء حفله بلبنان

تصرف غريب لإحدى معجبات كاظم الساهر أثناء حفله بلبنان

شاهد: حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها بدون مكياج

شاهد: حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها بدون مكياج

للمرة الأولى بعد الطلاق مريم حسين تكشف طبيعة علاقة ابنتها بوالدها

للمرة الأولى بعد الطلاق مريم حسين تكشف طبيعة علاقة ابنتها بوالدها

حليمة بولند تستعرض مشترياتها من السوبرماركت

حليمة بولند تستعرض مشترياتها من السوبرماركت

طليقة وائل كفوري تشارك في مظاهرة تحت شعار &#34;احذروا غضب النساء&#34;

طليقة وائل كفوري تشارك في مظاهرة تحت شعار "احذروا غضب النساء"

طوني خليفة يعترف: أذيت نوال الزغبي بهذا السؤال -فيديو

طوني خليفة يعترف: أذيت نوال الزغبي بهذا السؤال -فيديو

فستان رانيا يوسف الفاضح يعود للأضواء بقرار قضائي

فستان رانيا يوسف الفاضح يعود للأضواء بقرار قضائي

بتوجيه من أمير الكويت.. فجر السعيد إلى باريس للعلاج

بتوجيه من أمير الكويت.. فجر السعيد إلى باريس للعلاج

زوجة مايكل جاكسون تكشف أسراره مقابل 4 ملايين دولار

زوجة مايكل جاكسون تكشف أسراره مقابل 4 ملايين دولار

عربي

مقتل 19 جندياً في هجوم لـ&#34;القاعدة&#34; جنوب اليمن

مقتل 19 جندياً في هجوم لـ"القاعدة" جنوب اليمن

قرقاش: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن جاء بالاتفاق مع السعودية

قرقاش: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن جاء بالاتفاق مع السعودية

الرئيس التونسي المؤقت يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر

الرئيس التونسي المؤقت يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر

المالديف تُقرر إعادة علاقاتها مع قطر

المالديف تُقرر إعادة علاقاتها مع قطر