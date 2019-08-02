شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء: تشكيل لجنة تأسيسية للتحضير لانتخابات جمعية الطب العام

نقابة الأطباء: تشكيل لجنة تأسيسية للتحضير لانتخابات جمعية الطب العام
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت نقابة الاطباء تشكيل لجنة تأسيسة مكونة من تسعة اطباء من كافة المحافظات لتبدأ بالتحضير لانتخابات لتشكيل جمعية الطب العام، الى جانب 14 جمعية تخصصية تابعة للنقابة.

وطالب مجلس النقابة من كل لجنة فرعية في المحافظات تقديم خمسة أسماء أطباء عامين من كل محافظة حيث اجتمع 50 طبيبا عاما مع النقيب وبعض اعضاء مجلس النقابة، وتم بالنهاية اختيار طبيب عام من كل محافظة، لتشكيل الجمعية غير الفاعلة منذ اكثر من عشر سنوات.

واجتمعت اللجنة التأسيسية في مقر نقابة الاطباء برئاسة الدكتور شوقي صبحه نقيب الاطباء، وانتخبوا رئيس اللجنة الدكتور حماد سليمان، د.ايمن شوبكي نائب رئيس اللجنة، د.اياد سماره امين السر، د.باسل بواطنه امين الصندوق، ود.طارق عمرو ناطق اعلامي باسم اللجنة، ود.طارق السيوري ود.زياد برجيه ود.سهير هندية ود.زهير عاشور اعضاء

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ان تختتم اللجنة التأسيسية مدتها في 1 كانون ثاني/يناير 2020 على ان تكون قد انجزت مهمتها بحصر الاعضاء واعداد القانون الداخلي والتحضير لانتخابات الهيئة الادارية للجمعية.



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