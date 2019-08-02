شؤون فلسطينية

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟
رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاح 
لم تكن حياة الطفلة ملاك محمد فرحات، كباقي الأطفال لمعاناتها من حرق في الرأس، جعلها تشعر أنها مختلفة عن غيرها، ملاك ذات 9 سنوات من قطاع غزه تعاني من حرق في فروة الرأس، والذراع الأيمن، والفخذ الأيسر نتيجة سقوطها منذ عمر الثلاثة أشهر في مقلى الزيت وهو يغلي .

ويقول والد الطفلة محمد فرحات: أن ابنته تحتاج الى إجراء عمليه جراحيه عاجله، استكمالا للعملية التي أجريت قبل ما يقارب العامين، بعد تكلف شخص بالتغطية المالية لاجرائها؛ ولكن لم يستمر في التغطية، والذي كان من المقرر إجراء عملية أخرى بعد سنه.

ويكمل والدها انني غير قادرا على اجراء العمليه بسبب الوضع المالي الصعب، وعدم وجود أي دخل خاص، إلا الشيك الذي اتقاضاه من الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أو أربعة أشهر تقريبا ، مشيرا الى انه يحتاج الى مبلغ 4500 شيكل من اجل زراعة شعر لطفلته لا يملك من المبلغ شيكلا واحدا.

وأضاف أنه حاول عدة مرات  من أجل سفر طفلته  ملاك الي الضفة المحتلة، أو للخارج لإجراء العملية ولكن لم يسمحوا باعطاء اي تحويله.

و يناشد والد الطفلة ملاك  الرئيس محمود عباس،ووزيرة الصحة والدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  وجميع الجهات، والمؤسسات، وأهل الخير؛ بضرورة التبرع من اجل اجراء العملية لطفلتي البريئة وذلك  حتى تقدر على ممارسة حياتهَا بشكل طبيعي.

للتواصل/ 0598382416



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