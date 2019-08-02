واشنطن تعلن تصميم صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ

وانسحبت الولايات المتحدة رسميا يوم الجمعة من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو أمر نفاه الكرملين مراراً.





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن الولايات المتحدة بدأت بتصميم صواريخ تطلق من الأرض كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع روسيا.