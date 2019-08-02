واشنطن تعلن تصميم صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن الولايات المتحدة بدأت بتصميم صواريخ تطلق من الأرض كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع روسيا.
أعلن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن الولايات المتحدة بدأت بتصميم صواريخ تطلق من الأرض كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع روسيا.
وانسحبت الولايات المتحدة رسميا يوم الجمعة من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو أمر نفاه الكرملين مراراً.
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