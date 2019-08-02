شؤون فلسطينية

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
وجه وسام يوسف حمدونة مناشدة عاجلة للسيد الرئيس محمود عباس، لمساعدة شقيقه العلاج بالخارج.

وجاء نص المناشدة كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:

بالبداية أهديكم أطيب الأمنيات والتحيات و أتقدم اليكم ابنكم المخلص يوسف وسام يوسف حمدونة عضو لجنة الشبيبة بمنطقة الشاطئ بلوك 1 أخ المصاب محمد وسام يوسف حمدونة المتواجد حالياً بجمهورية مصر الشقيقة حيث انه ذهب للعلاج واجراء
عملية بساقه.

 حيث انه اصيب بطلق ناري خلف الركبة خلال مشاركته بمسيرات العودة علي الخط الشرقي وأجريت له عملية بغزة هي ربط الشريان الرئيسي حيث تم أخذ شريان احتياطي من الرجل اليسري و تم تحويله لمصر لإجراء له عملية لربط الأعصاب والأوتار حيث تبين من تقرير 5 مستشفيات في مصر بأنه يعاني من خلل بالشريان الرئيسي وضعف بالعضلات وقطع بالاوتار والاعصاب بالساق اليسرى.

 وتبين بخلال رحلة علاجه بالمستشفيات بمصر بتقرير يفيد بأن نسبة نجاح العملية ضئيلة جداً وينصحون له بالسفر لأحدي الدول بالخارج لإجراء له العملية موضحا بالتقرير المرفق من السفارة الفلسطينية بمصر كما اننا نعاني من وضع صعب للغاية بالبيت
وربنا يعلم كيفية توفير تكلفة سفره لمصر.

لذا أرجو من سيادة فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه مساعدة أخي بالسفر للخارج و لتلقي العلاج بالخارج حيث أن أخي متواجد بجمهورية مصر الشقيقة.

للتواصل / 
0592280093


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